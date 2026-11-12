circle x black
Cerca nel sito
 

Capuozzo, l'addio di Mentana: "Ciao Toni, amico per sempre"

L'ex giornalista è morto all'età di 77 anni dopo una battaglia con un tumore

Enrico Mentana - Ipa/Fotogramma
Enrico Mentana - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
12 novembre 2026 | 17.13
Simone Cesarei
LETTURA: 2 minuti

Enrico Mentana dice addio a Toni Capuozzo. Oggi, giovedì 12 novembre, il giornalista è morto all'età di 77 anni dopo aver reso nota meno di un mese fa la sua battaglia contro un tumore. Capuozzo era stato inviato di guerra e vicedirettore del Tg5, dove ha conosciuto proprio Mentana, che ha condotto il telegiornale fino al 2011.

Il direttore del Tg La7 ha voluto salutare l'ex collega un'ultima volta con un post pubblicato sui propri profili social: "Ciao Toni, amico per sempre", ha scritto a corredo di una foto di Capuozzo. Lo scorso 23 ottobre, proprio Capuozzo aveva raccontato la sua malattia con un post sui social: "Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: si, ho un tumore. Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l'aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti. Tra le cose lasciate a metà i conti per il funerale di Alla. I conti con la mia vita li ho fatti senza saperlo nel podcast di Luca Zaia, il Fienile".

Capuozzo è stato giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano, tra i protagonisti del giornalismo televisivo di approfondimento e di reportage internazionale. Nel corso della sua carriera ha seguito come inviato i principali conflitti degli ultimi decenni, dalle guerre nella ex Jugoslavia alla Somalia, dal Medio Oriente all'Afghanistan. Ha lavorato per diverse testate televisive del gruppo Mediaset, è stato vicedirettore del Tg5 fino al 2013 e ha curato e condotto 'Terra!', programma di approfondimento giornalistico.

Nel 2004 è stato sequestrato in Iraq insieme alla troupe del Tg5. Ha realizzato reportage dedicati alla storia politica italiana e ai conflitti internazionali, pubblicato numerosi libri e svolto attività teatrale. Nel 2026 è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione del Mittelfest e ha condotto su Rete 4 il programma 'Giganti - I protagonisti della storia'.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Allarmi bomba, studenti romani: "La mail non era credibile ma c'è un po' di angoscia" - Video
Maxi rissa fra lottatori Mma, le immagini della scazzottata in un hotel di Dubai
Usa, sparatoria a Washington con diversi feriti: sospetto barricato in un appartamento - Video
News to go
Stretta sugli influencer, stop alla pubblicità nascosta
Donazione organi, le domande degli studenti nel docufilm "La scelta" - Il trailer
New York, crolla palazzo di tre piani a Flatbush: 8 morti - Il video dall'alto
Buenos Aires, la fuga rocambolesca dell'ex Br Bertulazzi dai domiciliari - Video
Legale Hannoun: "Governo parte civile, chiede 18,5 milioni di risarcimento - Video
A Dublino doppio summit Ue, focus su Ai e Ucraina - Videonews del nostro inviato
Nassiriya 23 anni dopo, Crosetto all'Altare della Patria per l'omaggio ai caduti - Video
News to go
Sanità, 670mila ricoveri fuori Regione nel 2025
Allarmi bomba, Meloni: "Possibili nuovi casi, vogliono solo fare paura ma noi pronti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza