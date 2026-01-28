circle x black
Cerca nel sito
 

Allerta meteo arancione oggi nel Lazio, Molise e Sardegna: tutte le regioni interessate dal maltempo

Temporali, rovesci e venti da forti a burrasca riguardano praticamente tutta Italia

Maltempo sull'Italia
Maltempo sull'Italia
28 gennaio 2026 | 07.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Maltempo sull'Italia, allerta arancione e gialla anche oggi mercoledì 28 gennaio 2026. Da Nord a Sud, temporali, rovesci e venti da forti a burrasca non risparmiano praticamente nessuna regione.

 

Allerta arancione nel Lazio e in altre due regioni

L'allerta è arancione per rischio idraulico nel Lazio (Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri) e in Molise (Alto Volturno - Medio Sangro) e per rischio idrogeologico in Sardegna: Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio - Pischilappiu.

Le raccomandazioni della Protezione civile sono sempre quelle di "non esporsi a rischi e adottare i comportamenti di autoprotezione: evitare sottopassi, argini di fiumi, fossi o canali e zone a rischio allagamento; in casa, evitare seminterrati e non sostare a lungo sui balconi; prestare cautela nell’avvicinarsi alle zone costiere e ai litorali evitando di sostare su pontili e moli; evitare, se possibile, di sostare all’aperto specie nelle zone maggiormente esposte al vento; cercare di rimanere in una posizione riparata, evitando così di essere colpiti dall’eventuale caduta di oggetti; fare attenzione alle strutture mobili, come tendoni, gazebo, impalcature, carichi sospesi, strutture espositive o commerciali temporanee, nei termini prescritti nella presente ordinanza e nel rispetto delle norme tecniche di uso o impiego; evitare l’attraversamento e la sosta nelle aree verdi (in particolare di ville e parchi) e strade alberate per il possibile verificarsi di rotture di rami, anche di grandi dimensioni, o cadute di alberi che potrebbero colpire le persone o intralciare le strade; prestare cautela nell’avvicinarsi alle zone costiere e ai litorali evitando di sostare su pontili e moli; prestare cautela alla guida di autoveicoli –specie se telonati e caravan- e motoveicoli, al fine di evitare possibili sbandamenti a causa delle raffiche di vento, all’occorrenza, fermarsi; tenersi informati sull’evoluzione della situazione e seguire le indicazioni fornite dalle Autorità".

Allerta gialla, le regioni a rischio

L'allerta gialla riguarda, per rischio idraulico, Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio (Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma), Molise (Frentani - Sannio - Matese), Sardegna (Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu), Toscana, Umbria: Chiani - Paglia, Alto Tevere, Veneto: Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna; per rischio temporali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Umbria. Per rischio idrogeologico: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise,Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

Allerta a Roma per vento e piogge

Allerta gialla a Roma, "dalle prime ore di oggi e per le successive 12-18 ore: si prevedono sul Lazio precipitazioni diffuse e complessivamente abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca sui settori costieri e appenninici, con rinforzi fino a burrasca forte sui rilievi e forti mareggiate lungo le coste esposte", comunica in una nota la Protezione Civile di Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
allerta meteo roma allerta meteo lazio oggi allerta meteo roma oggi allerta meteo italia regioni
Vedi anche
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza