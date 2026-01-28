Maltempo sull'Italia, allerta arancione e gialla anche oggi mercoledì 28 gennaio 2026. Da Nord a Sud, temporali, rovesci e venti da forti a burrasca non risparmiano praticamente nessuna regione.

Allerta arancione nel Lazio e in altre due regioni

L'allerta è arancione per rischio idraulico nel Lazio (Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri) e in Molise (Alto Volturno - Medio Sangro) e per rischio idrogeologico in Sardegna: Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio - Pischilappiu.

Le raccomandazioni della Protezione civile sono sempre quelle di "non esporsi a rischi e adottare i comportamenti di autoprotezione: evitare sottopassi, argini di fiumi, fossi o canali e zone a rischio allagamento; in casa, evitare seminterrati e non sostare a lungo sui balconi; prestare cautela nell’avvicinarsi alle zone costiere e ai litorali evitando di sostare su pontili e moli; evitare, se possibile, di sostare all’aperto specie nelle zone maggiormente esposte al vento; cercare di rimanere in una posizione riparata, evitando così di essere colpiti dall’eventuale caduta di oggetti; fare attenzione alle strutture mobili, come tendoni, gazebo, impalcature, carichi sospesi, strutture espositive o commerciali temporanee, nei termini prescritti nella presente ordinanza e nel rispetto delle norme tecniche di uso o impiego; evitare l’attraversamento e la sosta nelle aree verdi (in particolare di ville e parchi) e strade alberate per il possibile verificarsi di rotture di rami, anche di grandi dimensioni, o cadute di alberi che potrebbero colpire le persone o intralciare le strade; prestare cautela nell’avvicinarsi alle zone costiere e ai litorali evitando di sostare su pontili e moli; prestare cautela alla guida di autoveicoli –specie se telonati e caravan- e motoveicoli, al fine di evitare possibili sbandamenti a causa delle raffiche di vento, all’occorrenza, fermarsi; tenersi informati sull’evoluzione della situazione e seguire le indicazioni fornite dalle Autorità".

Allerta gialla, le regioni a rischio

L'allerta gialla riguarda, per rischio idraulico, Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio (Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma), Molise (Frentani - Sannio - Matese), Sardegna (Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu), Toscana, Umbria: Chiani - Paglia, Alto Tevere, Veneto: Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna; per rischio temporali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Umbria. Per rischio idrogeologico: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise,Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

Allerta a Roma per vento e piogge

Allerta gialla a Roma, "dalle prime ore di oggi e per le successive 12-18 ore: si prevedono sul Lazio precipitazioni diffuse e complessivamente abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca sui settori costieri e appenninici, con rinforzi fino a burrasca forte sui rilievi e forti mareggiate lungo le coste esposte", comunica in una nota la Protezione Civile di Roma.