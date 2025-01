E' in arrivo il ciclone dell’Epifania con pioggia e vento. Dopo un sabato di sole, già da domani domenica 5 gennaio le cose inizieranno a cambiare. Oggi, in concomitanza con il Perielio - in cui la Terra sarà alla minima distanza dal Sole - la giornata sarà serena e soleggiata. Sono previsti disturbi solo tra Calabria e Sicilia a guastare questo spettacolo, ma una maggiore nuvolosità, anche compatta, tornerà già domani domenica 5 gennaio con l’arrivo della seconda perturbazione del 2025.

Domani, fa presente iLMeteo.it, sono infatti previste delle precipitazioni sin dal mattino su Valle d’Aosta, Liguria, Toscana e localmente in Calabria; dal pomeriggio pioverà anche in Friuli Venezia Giulia e Lombardia con qualche fenomeno pure sul resto del Nord-ovest. Ma il peggioramento più deciso è previsto tra l’Epifania e martedì 7 gennaio con l’arrivo del ciclone della Befana: le piogge bagneranno il 6 gennaio le medesime aree, Nord-ovest e Toscana, poi si estenderanno dalla sera verso il resto del Paese. I fenomeni più intensi sono attesi al Nord e lungo il versante tirrenico nella giornata di martedì 7 gennaio con il ritorno al lavoro e a scuola per milioni di italiani.

Oggi, sabato 4 gennaio - Al Nord: possibili nebbie o nubi basse in pianura, altrimenti sole. Al Centro: nubi fino al primo mattino poi sole. Al Sud: ultimi rovesci su Calabria e Sicilia.

Domani, domenica 5 gennaio - Al Nord: piogge in Liguria, nubi in aumento altrove. Al Centro: nubi e piovaschi in Toscana, più soleggiato altrove. Al Sud: bel tempo salvo nubi sulle tirreniche.

Lunedì 6 gennaio - Al Nord: piogge sparse, neve sulle Alpi. Al Centro: piovaschi sulle tirreniche. Al Sud: nubi sparse.

Tendenza: maltempo martedì 7; due nuove perturbazioni entro il weekend.