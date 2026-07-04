circle x black
Cerca nel sito
 

Nuova ondata di calore, temperature in rialzo dopo il maltempo: previsioni meteo

Che tempo farà fino a lunedì 6 luglio

Caldo a Roma - Fotogramma
Caldo a Roma - Fotogramma
04 luglio 2026 | 09.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Appena 48 ore di maltempo e già al via una nuova ondata di caldo record sull'Italia. La Penisola è infatti nel mirino di una possente struttura anticiclonica ibrida, alimentata da correnti oceaniche e sahariane, che porterà da subito un deciso rialzo delle temperature dopo la breve tregua. E la nuova fiammata non sarà affatto passeggera. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, sabato 4 luglio, e per i giorni a venire.

Tornano afa e caldo, ecco la lunga fiammata: cosa dice l'esperto

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma il ritorno di un vasto e robusto campo di alta pressione proprio nel corso del primo fine settimana di Luglio. Si tratta di una configurazione che unisce la spinta stabilizzante tipica dell'anticiclone delle azzorre alle roventi masse d'aria in risalita diretta dal nord africa. Questa sinergia genererà una vera e propria "cupola" atmosferica sul bacino del mediterraneo. La massa d'aria, schiacciata verso il basso dai moti di subsidenza, si comprimerà surriscaldandosi e fungerà da scudo impenetrabile per proteggerci dalle perturbazioni.

Sabato 4 e Domenica 5 Luglio, oltre al tanto sole da nord a sud, ci aspettiamo un deciso aumento delle temperature con punte massime di 33-34°c in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Insomma, si ricomincerà a sudare e l'afa si farà sentire con maggiore intensità specialmente sulle pianure del nord, nelle zone interne e sulle due isole maggiori.

Gli ultimi modelli parlano chiaro: non sarà una fiammata transitoria. L'attuale blocco atmosferico è destinato a persistere anche in avvio della prossima settimana. Non solo, secondo i dati del Centro Europeo (ECMWF), le prossime settimane di luglio saranno segnate da frequenti ondate di caldo, con temperature costantemente superiori alle medie stagionali. L'anticiclone subtropicale metterà radici sul Mediterraneo occidentale, sbarrando la strada alle perturbazioni atlantiche e concedendo solo rari temporali di calore sui rilievi. Ci prepariamo a un cuore dell'estate all'insegna di un caldo anomalo, con il rischio concreto di un rapido aggravamento dello stress idrico e del disagio bioclimatico su vaste aree del territorio.

Le previsioni nel dettaglio

Sabato 4. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: sole ovunque. Al Sud: soleggiato, venti intensi dai quadranti settentrionali.

Domenica 5. Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: stabile e soleggiato ovunque. Al Sud: soleggiato, venti da nord.

Lunedì 6. Al Nord: sole e caldo ovunque. Al Centro: sole, acquazzoni sulle zone interne. Al Sud: soleggiato, locali temporali sulle zone montuose.

Tendenza: stabilità atmosferica grazie alla presenza dell’anticiclone

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caldo record caldo fino a quando meteo oggi meteo domani allerta caldo italia
Vedi anche
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi, il ballo dopo il primo 'sì' - Video
D'Ancona (sindaco Pantelleria): "Isola strategica nel Mediterraneo" - Video
Ucraina, attacco russo su una piscina: l'esplosione nel video delle telecamere di sicurezza
Paura in Usa, spari in un centro commerciale in Michigan: il video delle persone in fuga
Denunciato giovane a Venezia, sul tetto di un vaporetto per bravata social - Video
La Russa: "Valorizzare ulteriormente il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo"
Rai, Salvo Sottile al posto di Milo Infante: "Ci siamo mandati messaggi"
Papa a Lampedusa, Ong denunciano: "Ma non andrà nell'hotspot, buco nero dell'isola"
Ad Ancona i Palinsesti Rai, tra conferme, novità e possibili sorprese
Funerali di Khamenei, le lacrime di Ghalibaf e la reazione di Araghchi - Video
Case di Comunità alla prova dei fatti, ecco come funziona una struttura - Video
Piano casa, novità e impatto sull'emergenza abitativa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza