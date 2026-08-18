Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.8 della scala Richter ha scosso la provincia di Granada, nel sud della Spagna, causando il ferimento di tre persone in modo lieve, tra cui un minorenne portato in ospedale, e ingenti danni. Lo ha reso noto l'Istituto Nazionale di Geografia (Ign), spiegando che le scosse sono state molto superficiali e per questo sono state avvertite dalla popolazione in modo distinto. In via precauzionale, l'Alhambra ha evacuato i Palazzi Nasridi e l'Alcazaba sospendendo le visite al pubblico.

L'epicentro è stato regisrato a Gojar, la stessa zona dove sabato si era registrato un altro terremoto, sempre di magnitudo 4.8. La nuova scossa di oggi, spiega El Pais, è stata avvertita in particolare nell'area metropolitana di Granada, ma anche in diversi comuni di Malaga, Cordova, Jaen e Almeria. Con minore intensità è stata avvertita anche in località come Ciudad Real, Puertollano, Albacete e Madrid, secondo l'Ign.

"Si raccomanda la massima cautela. Gli esperti indicano che l'attività sismica e le scosse di assestamento potrebbero continuare nella zona, ed è importante sapere come comportarsi in queste situazioni", ha dichiarato il presidente del governo regionale Andaluso, Juan Manuel Moreno Bonilla, sui social media. A seguito del terremoto e delle sue scosse di assestamento, la metropolitana di Granada ha annunciato una riduzione della velocità dei treni a 30 chilometri orari, mentre la polizia ha chiesto alla popolazione di mantenere la calma, di adottare misure di autodifesa e di evitare di sostare in prossimità degli edifici a causa del rischio di caduta detriti.