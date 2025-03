Settimana con tempo più stabile ma anche più fredda a causa di masse d'aria provenienti dal Nord Europa. Oggi e domani, lunedì 17 marzo e martedì 18, saranno giornate di variabilità, con nuvolosità e possibili fenomeni sparsi. Nella giornata odierna si prevedono nevicate sui rilievi alpini centro-orientali, piogge sul Friuli Venezia Giulia e qualche piovasco nelle zone interne di Marche e Abruzzo, con neve sull'Appennino centrale a quote tra i 1200 e i 1400 metri, ma in rapido calo fino a 800 metri in tarda serata. Domani i venti di Bora e Grecale porteranno variabilità soprattutto al Nord-ovest e sulle Isole maggiori, con possibili nevicate in Piemonte e Valle d'Aosta anche a quote inferiori ai 900 metri. Il resto del Paese vedrà un miglioramento, ma con temperature minime in calo, soprattutto al Nord, dove si attendono brinate in Val Padana.

Mercoledì 19 marzo e giovedì 20 saranno giornate più stabili grazie a una temporanea rimonta dell’anticiclone africano, ma già da venerdì 21 è previsto un nuovo cambiamento, con il ritorno di correnti umide atlantiche che porteranno una nuova fase di maltempo, destinata a coinvolgere probabilmente anche il weekend sottolinea iLMeteo.it. In sintesi, vivremo una settimana a due facce, con un inizio all'insegna del freddo e della stabilità, e un finale con il ritorno delle piogge e del maltempo.

Oggi, lunedì 17 marzo - Al Nord: soleggiato, peggiora a est nel pomeriggio. Al Centro: rovesci sparsi specie sul versante adriatico e sugli Appennini. Al Sud: peggiora sul versante adriatico e sugli Appennini.

Domani, martedì 18 marzo - Al Nord: instabile su Piemonte e Val d’Aosta, con piogge sparse e locali nevicate a 800 metri. Al Centro: bel tempo prevalente, qualche pioggia su est Sardegna. Al Sud: piogge sparse sulla Sicilia; sole altrove.

Mercoledì 19 marzo - Al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso. Al Centro: soleggiato, piovaschi sulla Bassa Sardegna. Al Sud: più nubi in Sicilia, rare piogge.

Tendenza: equinozio di primavera al sole, da venerdì sera perturbazione atlantica.