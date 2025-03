Tempo instabile in Italia tra schiarite, tepore e pioggia, ma anche nubifragi improvvisi. La primavera 'sboccia' con il meteo incerto, grazie a un ciclone che colpirà soprattutto il Sud e le regioni centrali portando maltempo, temporali e vento freddo. Queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi, lunedì 24 marzo, e per i giorni a venire.

Tempo instabile e pioggia, cosa succederà

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, ci spiega cosa succederà fino all’ultimo weekend di marzo, in cui scatterà tra l’altro l’ora legale (bisognerà ricordarsi di portare avanti le lancette dell’orologio di un’ora).

Il tempo avrà le caratteristiche tipiche della primavera, quanto meno fino a mercoledì 26. Fino ad allora, l’atmosfera sarà spiccatamente instabile, con occasioni di scrosci di pioggia alternati a schiarite soleggiate o pause asciutte. Martedì, piogge più consistenti interesseranno il Nord-est, mentre altrove prevarranno le schiarite.

Da mercoledì, invece, si formerà un ciclone che si sposterà velocemente dalle regioni centrali verso il Sud. Nel suo incedere verso il Meridione, attiverà vivaci correnti settentrionali che soffieranno via via più forte sulle regioni centro-meridionali, mentre nel frattempo la pressione inizierà ad aumentare al Nord.

Ecco, in sintesi, cosa potrebbe accadere da mercoledì 26 fino a domenica 30 marzo.

Le piogge si concentreranno con maggiore frequenza e intensità al Sud e sulle regioni adriatiche centrali (Abruzzo in primis), mentre tenderà a migliorare gradualmente al Centro-Nord con sempre maggiori spazi soleggiati.

Giovedì, il ciclone raggiungerà il Sud e per queste regioni e per quelle centrali adriatiche sarà la giornata più instabile e fresca. Piogge forti, temporalesche e anche sotto forma di nubifragio, interesseranno Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia centro-orientale, tutte regioni sferzate anche da un vento più freddo.

Avvicinandosi al weekend, il ciclone si porterà in Grecia e sull’Italia arriverà l’alta pressione, ma soffieranno venti tesi dai quadranti settentrionali. Ulteriori rovesci a carattere irregolare potranno interessare ancora il Sud, mentre al Centro-Nord il sole sarà prevalente e il clima mite. Questa evoluzione però sarà da rivalutare nei prossimi giorni in quanto la distanza previsionale non permette l’affidabilità.

A proposito di clima mite, uno sguardo alle temperature: il freddo ormai è un ricordo, i valori massimi tenderanno ad aumentare gradualmente su molte città toccando picchi di 18-20°C. Solo al Sud, Giovedì 27, si avrà un sensibile abbassamento termico dovuto al passaggio del ciclone. Avanti tutta con la primavera.

Le previsioni nel dettaglio

Lunedì 24. Al Nord: alternanza di nubi, schiarite e piovaschi passeggeri. Al Centro: qualche piovasco sparso. Al Sud: prevalenza di sole, farà caldo in Sicilia e Calabria.

Martedì 25. Al Nord: piogge più presenti al Nord-est, scarse altrove. Clima mite. Al Centro: piogge sparse su Toscana e Marche, sole altrove. Al Sud: rovesci alternati a schiarite.

Mercoledì 26. Al Nord: piovaschi e ampie schiarite soleggiate. Al Centro: alternanza di piogge improvvise e ampie schiarite di sole. Al Sud: piogge diffuse su Puglia, Basilicata e Calabria.

Tendenza: giovedì con maltempo al Sud e sulle regioni Adriatiche, tutto sole altrove. Poi potrebbe arrivare l’alta pressione.