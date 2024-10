Al

Al via sull'Italia una lunga fase anticiclonica: sole e caldo anomalo, ma anche tanta nebbia. Per i prossimi 10 giorni le temperature saranno ancora sopra la media, con condizioni asciutte e totalmente stabili. Alta pressione in autunno però significa anche accumuli di smog e umidità nei bassi strati: in pianura il cielo sarà spesso grigio e le temperature leggermente più basse delle zone collinari o di bassa montagna: si avranno dunque frequenti ‘inversioni termiche’ cioè farà a tratti più caldo in quota che nei fondovalle.

Al di là di piccole note negative, il meteo sarà dunque stabile e mite almeno per i prossimi 10 giorni: il tempo dei guanti e dei berretti di lana si riduce sempre più a qualche sporadica settimana dei mesi invernali sottolinea iLMeteo.it. Nel dettaglio, in questo contesto anticiclonico nordafricano, troveremo un bel sole quasi ovunque tranne nei fondovalle e nelle pianure interne: le massime saliranno fino a 27°C in Sicilia e Sardegna, 25-26°C in Campania e fino a 23°C anche a Roma. Nella Capitale saranno notevolmente calde anche le notti con 15°C di minima: pensate questo è il valore che normalmente, in questo periodo dell’anno, dovremmo registrare nelle ore più calde della giornata.

Questa situazione di totale stabilità rimarrà così almeno fino al weekend, poi con l’inizio della prossima settimana si stima un leggerissimo calo dei valori termici, di qualche punto specie in pianura e sulle adriatiche. Saremo sempre in compagnia dell’anticiclone africano, con sole pieno in montagna e prevalente anche in pianura, temperature ben sopra la media del periodo: la piena novembrata attesa già dal prossimo weekend potrebbe unirsi all’estate di San Martino (quel periodo mite che statisticamente cade dall’11 novembre in poi) generando un mese autunnale dai sapori settembrini di una volta. E’ come se il clima fosse cambiato posticipando la fine dell’estate di 2 mesi e l’inizio dell’inverno di altrettanto; non esistono più le mezze stagioni, anche novembre sembra promettere tante giornate con temperature miti e gradevoli: risparmieremo sulle bollette del riscaldamento.

Oggi, martedì 29 ottobre - Al Nord: locali nebbie in pianura, cielo poco nuvoloso. Al Centro: poco nuvoloso. Al Sud: tutto sole.

Domani, mercoledì 30 ottobre - Al Nord: foschie o nebbie in pianura, poco nuvoloso altrove. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: ampio soleggiamento.

Giovedì 31 ottobre - Al Nord: foschie o nebbie in pianura, cielo poco nuvoloso. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: ampio soleggiamento.

TENDENZA: tempo ancora stabile e caldo anomalo per molti giorni con la persistenza dell'anticiclone nordafricano sull’Italia.