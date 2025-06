Ondata di caldo infernale sull'Italia con le temperature che raggiungeranno anche i 42 gradi. Questa sarà, almeno fino a ora, la settimana più calda del 2025 con temperature di 8-10°C superiori alla media.

Da Milano a Roma, le temperature

La prima ondata di calore del 2025 ha già colpito, in parte, il Sud, con 40°C in Sicilia e 39°C in Puglia e Sardegna: adesso si espanderà anche al Centro-Nord e diventerà così, ufficialmente, la prima fase anomala e pericolosa per tutta l’Italia. Sono previste temperature fino a 35°C a Milano, 37°C a Roma, 38°C a Firenze e Bologna con picchi di 41-42°C in Sardegna. Sono soltanto alcuni numeri di questa prima ondata di calore del 2025, in espansione su tutto il Paese sottolinea iLMeteo.it: oltre alle massime da febbre umana, anche le minime saliranno durante la notte fino a 23-25°C entro il weekend, specie in Pianura Padana. Si parla di notti tropicali quando le minime superano i 20°C, pensate come suderemo con 25°C. Il caldo subirà un’escalation di 1 grado al giorno, con il picco atteso domenica.

Nel dettaglio

Oggi, martedì 10 giugno - Al Nord: soleggiato, caldo in aumento. Al Centro: molto caldo e sole. Al Sud: tutto sole e caldo intenso.

Domani, mercoledì 11 giugno - Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Centro: caldo intenso e tanto sole. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

Giovedì 12 giugno - Al Nord: sole e sempre più caldo. Al Centro: caldo intenso e tanto sole. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

TENDENZA: ulteriore aumento termico, caldo che diventerà insopportabile.