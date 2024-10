Vagherà in modo incontrollato per 5 giorni sul nostro Paese, da Nord a Sud, poi da Sud verso Nord

Il mese di ottobre inizia con una perturbazione atlantica: in atto tra il Mare del Nord e i Paesi Bassi, è pronta a scendere verso l’Italia.

L’estesa perturbazione nordatlantica si isolerà nei prossimi giorni in un ‘Cut-Off’ (dall’inglese ‘Taglia Via, si intende il distacco di un ciclone dalla ‘saccatura madre’, un po’ come un ‘lobo’ che continua la propria corsa da solo). In meteorologia, il pericolo principale dei cicloni da ‘Cut-Off’ è rappresentato dalla difficile previsione della traiettoria. Ecco che questo ciclone vagherà in modo incontrollato per 5 giorni sul nostro Paese, da Nord a Sud, poi da Sud verso Nord, portando maltempo almeno fino a sabato.

Nelle prossime ore, come detto, la perturbazione ‘madre’ si troverà ancora lontana, tra Mare del Nord e Paesi Bassi, ma riuscirà a portare già un primo peggioramento spiega iLMeteo.it: sono attese delle piogge tra Liguria e Toscana e poi, dalla sera, anche verso la Pianura Padana. Sul resto del Paese il tempo sarà in prevalenza soleggiato con massime che raggiungeranno i 27-29°C al Sud e 25°C a Roma.

Il vero maltempo autunnale, con la formazione del ciclone provocato dal Cut-Off, arriverà domani, mercoledì 2 ottobre. Sin dal mattino sono previste piogge autunnali sul Centro-Nord, in particolare tra Toscana e Nord-ovest e in successiva estensione verso il Nord-est. I fenomeni più intensi sono attesi sul Triveneto con cumulate di pioggia superiori anche ai 100 mm in 24 ore. Al Sud, invece, il sole e i venti meridionali associati al ciclone (in arrivo aria calda dal nord africa) spingeranno le massime di nuovo sopra i 30°C: Bari, Catania e Siracusa fino a 31.

Giovedì 3 ci sarà il clou del maltempo, con piogge e temporali intensi in espansione anche verso il meridione: al mattino i fenomeni più importanti sono attesi sul Nord-ovest e in Sardegna, in rapido movimento verso levante. Già dalla tarda mattinata non è escluso infatti un forte temporale verso Romal, con tutto il versante tirrenico raggiunto dal ciclone e con piogge su quasi tutta l’Italia, meno probabili solo tra Calabria e Sicilia dove anzi le temperature saliranno fino a 33°C.

In seguito, questo ciclone isolato vagherà in modo non controllato. Per quanto riguarda il weekend: sabato sono previste le ultime piogge al Centro-Sud e in Romagna, domenica dovrebbe tornare il sole ovunque con temperature autunnali per tutti. Sarà necessario monitorare attentamente gli spostamenti di questo ciclone errante in arrivo nei prossimi giorni.

Oggi, martedì 1 ottobre - Al Nord: nubi in aumento, piovaschi intermittenti. Al Centro: molte nubi, occasionali piogge. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Domani, mercoledì 2 ottobre - Al Nord: maltempo in arrivo. Al Centro: cielo coperto, rovesci in Toscana; ventoso. Al Sud: soleggiato e molto caldo per il periodo.

Giovedì 3 ottobre - Al Nord: maltempo; ventoso. Al Centro: maltempo; ventoso. Al Sud: peggiora con piogge e temporali; ventoso.

Tendenza: maltempo venerdì, migliora sabato al Nord e ovunque domenica.