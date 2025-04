Inizia la settimana più piovosa di aprile, ed è rischio fenomeni intensi. Quest'anno la settimana Santa sarà infatti all'insegna del brutto tempo. Le ultime previsioni non lasciano spazio a dubbi: una serie di perturbazioni atlantiche colpirà in pieno l'Italia, quindi sarà necessario tenere l'ombrello a portata di mano, soprattutto in alcune zone.

Un fronte freddo, proveniente dal Nord Atlantico, porterà piogge intense che continueranno per tutta la giornata di oggi, lunedì 14 aprile. Occhio soprattutto a Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana: qui si rischiano piogge forti, con possibili allagamenti e frane nelle zone di montagna e collina sottolinea iLMeteo.it. Nei giorni successivi, altre perturbazioni creeranno un ciclone sui nostri mari. Domani martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 aprile saranno i giorni più a rischio. Secondo gli ultimi aggiornamenti le regioni maggiormente esposte alle piogge alluvionali saranno: Piemonte, Liguria, Lombardia, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio. Come spesso succede in primavera, avremo un po' di tutto: momenti di sole e improvvisi acquazzoni. Ma attenzione, perché l'incontro tra masse d'aria diverse potrebbe causare anche forti temporali e grandinate. Si stima che in poche ore potrebbero cadere fino a oltre 300 mm d'acqua (ovvero oltre 300 litri d'acqua su una superficie di un metro quadrato), l'equivalente di tutta la pioggia che solitamente cade in 3 mesi interi, concentrata però in poche ore.

Il vento caldo di Scirocco che soffierà impetuoso su tutte le regioni favorirà inoltre un repentino aumento delle temperature con la fusione di buona parte della neve che è caduta sui rilievi del Centro-Sud e parte delle Alpi (qui sono attese nevicate abbondanti oltre i 2000 metri): ciò potrebbe favorire l'ingrossamento dei torrenti con improvvise onde di piena.

Dopo una breve pausa di sole tra venerdì 18 e sabato 19 aprile sembra che il brutto tempo tornerà a farci visita: secondo i più recenti aggiornamenti dei modelli, anche Pasqua e Pasquetta potrebbero essere rovinate dai temporali. Insomma, prepariamoci a una settimana

di Pasqua con l'ombrello sempre a portata di mano.

NEL

DETTAGLIO

Lunedì

14. Al Nord:

maltempo via via più diffuso dal pomeriggio. Al Centro: piogge diffuse dal pomeriggio. Al Sud: piogge sparse, perlopiù deboli.

Martedì

15. Al Nord:

diffusamente instabile. Al Centro: rovesci su Tirreniche e Sardegna. Al Sud: qualche pioggia in Campania.

Mercoledì

16. Al Nord:

peggiora fortemente al Nordovest. Al Centro: fortemente instabile sul versante tirrenico e in Sardegna. Al Sud: spesso soleggiato.

Tendenza:

ancora pioggia fino al Weekend soprattutto al Centro-Nord.