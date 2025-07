Un estate piacevole si sta per riaffacciare sull'Italia ma non durerà a lungo. In ogni caso la fase di instabilità meteorologica che ha interessato il nostro Paese sta finalmente giungendo al termine dopo giorni caratterizzati da fenomeni intensi, con un caldo anomalo al Sud e violenti temporali al Nord.

Meteo oggi e domani

Ora le temperature sono tornate su valori più consoni alla stagione, facendo sì che l'estate possa riprendere il suo corso più tradizionale e piacevole sottolinea iLMeteo.it. Oggi, martedì 29 luglio vedrà gli ultimi residui di instabilità, prevalentemente sul Medio Adriatico con qualche isolato rovescio. Tuttavia, già dal pomeriggio, questi fenomeni si esauriranno completamente, segnando la fine di questa fase perturbata. Da domani, mercoledì 30 luglio, in poi la settimana sarà caratterizzata in gran parte da un'estate molto piacevole. Le temperature si manterranno nella media stagionale e il tempo sarà prevalentemente soleggiato, ideale per godersi le giornate all'aria aperta. Nonostante questa stabilità generale, non si esclude la possibilità di qualche rovescio isolato sui rilievi e alcuni tratti delle pianure settentrionali, tipico della stagione.

Cosa succede nel weekend: torna l'afa?

Nonostante il miglioramento diffuso, le proiezioni attuali indicano un nuovo, seppur meno intenso, peggioramento delle condizioni meteo verso il prossimo weekend. In particolare, tra sabato 2 agosto e domenica 3, nuove masse d'aria instabile potrebbero portare a temporali e piogge, interessando prevalentemente le aree del Centro-Nord Italia. Un'ottima notizia arriva dalle previsioni a medio-lungo termine: almeno fino al 10 agosto, non si intravedono all'orizzonte ondate di caldo imponenti.

Nel dettaglio

Oggi, martedì 29 luglio - Al Nord: rovesci sulle Dolomiti, piogge residue sulla Romagna. Al Centro: temporali specie su Marche e Abruzzo. Al Sud: piogge e temporali sul basso Tirreno e sulla Puglia.

Domani, mercoledì 30 luglio - Al Nord: temporali pomeridiani sui rilievi, instabile sul Veneto. Al Centro: sole, temporali pomeridiani sui rilievi. Al Sud: sole e clima piacevole.

Giovedì 31 luglio - Al Nord: sole, temporali pomeridiani sui rilievi. Al Centro: sole, nubi di calore sui rilievi. Caldo normale. Al Sud: sole e clima piacevole.

Tendenza - Nuovo peggioramento da venerdì e poi nel weekend al Centro-Nord.