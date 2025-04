Prima un timido aumento delle temperature poi una nuova discesa fredda, infine una scaldata nordafricana all’orizzonte. La prima metà del mese di aprile 2025 sarà all’insegna di temperature ballerine. Dopo il colpo di coda invernale degli ultimi giorni, le temperature saliranno dunque in modo diffuso su tutta l’Italia con punte massime di 25°C da Nord a Sud fino a sabato. Non registreremo valori eccezionali, ma saliremo sopra la media di 3-5 gradi.

Già da domenica mattina però arriveranno correnti fredde dalla Russia con un crollo di 10°C in 24 ore sottolinea iLMeteo.it. Intanto, nelle prossime ore, tra oggi e domani - giovedì 3 e venerdì 4 aprile - e fino a sabato 5 assisteremo dunque a una timida scaldata con il ritorno del sole su tutto il territorio e prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso: solo nelle ore centrali si prevedono ancora dei rovesci al Sud specie a ridosso dell’Appennino. Altrove vivremo un meteo normale primaverile senza eccessi e con prevalenza di sole.

Da domenica mattina, come detto, arriverà l’aria fredda russa con una traiettoria che, in gergo meteorologico, sarà probabilmente condizionata da un ‘Est-Shift’ dei modelli: in pratica, l’Est-Shift si verifica quando successive previsioni meteo spostano sempre più un'irruzione polare verso Est; ieri i modelli indicavano l’Italia come bersaglio principale, oggi vedono una traiettoria più orientale verso Balcani, Carpazi e Grecia: se questo ‘Est-Shift’ venisse confermato, il freddo durerebbe poco in Italia e sarebbe concentrato con acquazzoni soprattutto sul versante adriatico, al Sud e in Sardegna. Per il Nord si potrebbe trattare di una rapida fase più fredda con delle timidissime locali gelate ad inizio nuova settimana, ma senza piogge e con prevalenza di sole.

Oggi, giovedì 3 aprile - Al Nord: sole ovunque. Al Centro: soleggiato e mite. Al Sud: qualche pioggia sugli Appennini.

Domani, venerdì 4 aprile - Al Nord: soleggiato e mite. Al Centro: tutto sole. Al Sud: occasionali temporali pomeridiani.

Sabato 5 aprile - Al Nord: soleggiato e mite. Al Centro: tutto sole. Al Sud: tutto sole.

TENDENZA: bel tempo fino a domenica mattina, poi arriva una nuova discesa polare.