Picco del freddo su un’Italia sfiorata dalla più forte ondata di gelo degli ultimi 20 anni, in atto sull’Europa orientale. La colata artica eccezionale sta colpendo Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e area carpatico-danubiana con le minime scese, in pianura, fino a -15°C e le massime difficilmente oltre lo zero.

Un’irruzione che, per fortuna, ha solo sfiorato l’Italia portando valori molto bassi sui rilievi del Nord-est con minime di -15°C a 1500 metri e gelate diffuse nella Pianura Padana specie centro-orientale. Niente di eccezionale a febbraio, ma con una sensazione invernale che ci eravamo dimenticati su alcune zone del Paese sottolinea iLMeteo.it.

Nelle prossime ore, un cielo spesso nuvoloso manterrà temperature sotto media nonostante la presenza dell’alta pressione: l’anticiclone non ci proteggerà nemmeno da qualche pioggia attesa soprattutto tra Toscana e Lazio e in Sicilia. Continuerà a far freddo. Giovedì vivremo una giornata simile, seppur con due novità: il cielo al Nord presenterà meno nubi e le temperature inizieranno a salire leggermente su tutto lo Stivale. Ci saranno però ancora delle piogge tra Bassa Toscana e Lazio e sul basso versante tirrenico, localmente anche sulla Sicilia ionica.

Da venerdì il quadro cambierà ulteriormente: avremo ancora più sole, salvo su Sicilia e Sardegna, e temperature via via più gradevoli con valori anche superiori ai 20°C; attenzione però, alcune insidie ci aspettano dietro l’angolo. Nel weekend, infatti, sono previste delle precipitazioni al Nord-ovest per l’attivazione di un flusso meridionale più umido e mite: la regione indiziata numero uno per l’apertura degli ombrelli è la Liguria, ma qualche piovasco isolato interesserà anche l’alta Toscana e la Lombardia.

Oggi, mercoledì 19 febbraio - Al Nord: più nubi al Nord Ovest, soleggiato al Nord Est; gelate al mattino. Al Centro: piovaschi tra Lazio e Abruzzo, più sole altrove. Al Sud: piovaschi su Sicilia orientale e Calabria.

Domani, giovedì 20 febbraio - Al Nord: nubi al mattino, sole dal pomeriggio. Al Centro: nuvoloso, specie sulle tirreniche con piovaschi su Bassa Toscana e Lazio. Al Sud: pioggia modesta in Sicilia.

Venerdì 21 febbario - Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato salvo nubi in Sardegna. Al Sud: ultimi addensamenti specie in Sicilia.

Tendenza - flusso umido meridionale con qualche addensamento al Nord e in Toscana, prevalenza di sole altrove.