La settimana appena iniziata vedrà il ritorno del maltempo su diverse regioni, dopo una fase mite, soleggiata e asciutta su gran parte dell'Italia. A parte la giornata di oggi lunedì 11 novembre, in cui ci sarà pioggia sulle Isole maggiori, con fenomeni localmente di moderata intensità, l'attenzione è rivolta su ciò che accadrà da domani martedì 12 novembre quando un nucleo d'aria fredda diretto verso la Francia porterà qualche disturbo sulle regioni di Nord-ovest, dove ci attendiamo l'arrivo di qualche pioggia tra la Valle d'Aosta e il Piemonte occidentale. Attenzione anche alla neve, che potrà imbiancare i rilievi alpini a quote prossime ai 900/1000 metri. Un occhio di riguardo invece alle regioni del Sud e alle due Isole maggiori, ancora sotto l'influenza di un minaccioso vortice situato a ovest della Sardegna, il quale, alimentato proprio da queste nuove masse d'aria fredda si sposterà verso la Sicilia, continuando a condizionare il tempo su Sardegna e Sicilia a suon di piogge e temporali, coinvolgendo anche molte zone del Sud peninsulare come il basso Tirreno e l'area ionica sottolinea iLMeteo.it.

A metà settimana, mentre al Nord tornerà un tempo maggiormente stabile, accompagnato da venti più freddi e un clima notturno e mattutino assai pungente, il vortice di maltempo allargherà ulteriormente la sua influenza, coinvolgendo anche una parte delle regioni del Centro, in particolare l'area più meridionale delle Marche e del Lazio, ma soprattutto l'Abruzzo e il Molise. Nel contempo continueremo a registrare condizioni di forte instabilità su Isole Maggiori e gran parte del Sud. Per un miglioramento del tempo su questi settori dovremo attendere la giornata di giovedì 14 novembre.

Oggi, lunedì 11 novembre - Al Nord: locali nebbie, cielo sereno. Al Centro: nubi sparse, qualche rovescio in Sardegna. Al Sud: nubi sparse, maltempo in Sicilia.

Domani, martedì 12 novembre - Al Nord: neve sulle Alpi del Nordovest. Al Centro: molte nubi, rare piogge se non in Sardegna. Al Sud: piogge e temporali in Sicilia e poi in Calabria.

Mercoledì 13 novembre - Al Nord: cielo poco nuvoloso. Al Centro: piovaschi su Abruzzo e Molise. Al sud: piogge sparse, modeste.

TENDENZA: bel tempo fino a sabato, peggiora da domenica.