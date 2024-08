Torna Caronte con il caldo africano e picchi delle temperature a oltranza. L’anticiclone è arrivato in Italia il 15 luglio e, da quel giorno, l'afa spesso estrema ci ha accompagnati in un’estate 2024 da record. Entro giovedì 29 settembre torneranno ovunque i 34-35°C, specie al Centro-Sud, con picchi costanti di 36°C ancora a Roma, 38-39°C in Sardegna, Sicilia e Basilicata. Sembrerà di essere a metà luglio, invece che alla fine dell’estate meteorologica (che finisce il 31 agosto). In altre parole arriverà il mese della vendemmia, settembre, con quasi 40°C al Sud.

Nelle prossime ore, attenzione, però arriveranno forti temporali ricorda iLMeteo.it: con l’anticiclone africano spesso si hanno rovesci intensi a causa dell’elevata umidità e dell’estremo calore. Ecco che per altre 36-48 ore saranno frequenti gli acquazzoni, in spostamento dal Nord verso il Centro-Sud. In mattinata, dopo una notte instabile al Nord, ancora qualche fulmine, e relativo tuono, al settentrione e lungo l’Appennino, ma sarà soprattutto dal pomeriggio che si attiveranno temporali diffusi al Centro-Sud: pioverà non solo sull’Appennino ma a macchia di leopardo su gran parte delle regioni centromeridionali, fino alle zone di pianura.

Mercoledì, 28 agosto, sarà un po’ più stabile, con tempo asciutto al mattino, temporali confinati in montagna, specie sugli Appennini, e un po’ più diffusi solo sulla Sicilia dove potrebbero risultare intensi. Da giovedì 29 agosto il tempo diventerà ancora più caldo e soleggiato ovunque;. L’unica nota positiva sarà quella delle notti più lunghe: in questi giorni di fine agosto il sole tramonterà verso le 20 e sorgerà verso le 6.30. Ecco che, per circa 10 ore e mezzo, soprattutto dopo la mezzanotte, l’aria diventerà meno bollente, localmente sentiremo addirittura il respiro autunnale che si avvicina: ma solo di notte, il giorno sarà ancora dominato da Caronte e dalla canicola africana.

Oggi, martedì 27 agosto - Al Nord: temporali sulle Alpi, localmente sulla pianura. Al Centro: instabile con temporali sparsi specie su Toscana, Umbria, Lazio e Appennini. Al Sud: temporali in Sicilia e sugli Appennini.

Domani, mercoledì 28 agosto - Al Nord: sole prevalente. Al Centro: temporali pomeridiani su Appennini e zone vicine. Al Sud: temporali in Sicilia, Calabria, più occasionali altrove.

Giovedì 29 agosto - Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud:sole e caldo, qualche temporale in più sulla Calabria.

Tendenza: sempre più sole e sempre più caldo con Caronte.