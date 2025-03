Da una parte il caldo, dall'altra i nubifragi. Almeno finché il maltempo non si diffonderà in tutta Italia a causa di un ciclone franco-iberico in approfondimento tra Portogallo, Spagna e Francia. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, venerdì 7 marzo, e per i giorni a venire.

Sole al nord, piogge al sud: Italia capovolta

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma un forte e diffuso peggioramento previsto da domenica sera ad iniziare dal Nord Ovest, ma ricorda anche le piogge intense e i nubifragi già presenti tra le Isole Maggiori e la bassa Calabria, ma soprattutto in Sicilia: questo primo peggioramento è causato da una depressione molto attiva accompagnata da un flusso umido caldo nordafricano in rapido spostamento verso la Grecia.

Nelle prossime ore avremo piogge, temporali, rovesci e nubifragi soprattutto sulla Sicilia, localmente in Sardegna e sulla bassa Calabria con venti tesi di Scirocco: l’Italia sarà dunque capovolta fino a domenica con tantissimo sole al Centro-Nord e momenti di forte instabilità al Sud; farà più caldo in Lombardia che in Sicilia e Calabria.

Come detto, però, da domenica sera arriverà anche un ciclone che si espanderà tra Portogallo, Spagna e Francia e porterà per almeno 8 giorni piogge frequenti sul nostro Paese, da Nord a Sud.

Tra domenica sera e lunedì mattina avremo tanta pioggia al Centro-Nord e tanta neve sulle Alpi (anche più di mezzo metro di neve fresca oltre i 1500 metri).

In seguito, l’acqua raggiungerà anche il meridione ed avremo numerosi passaggi da ombrello aperto su tutto il versante tirrenico e al Nord-Est; le piogge e i temporali saranno meno frequenti sul versante adriatico, al Nord-Ovest e all’estremo Sud anche se la situazione sarà nuvolosa e decisamente instabile.

Non farà freddo nonostante le piogge: le massime scenderanno dagli attuali 20°C fin verso i 13-15°C e il periodo ricorderà la tipica Primavera di una volta con il detto ‘Marzo pazzerello, esci col sole ma prendi l’ombrello’.

Le proiezioni attuali indicano un miglioramento possibile da sabato 15 marzo ma è ancora decisamente presto per dire quando smetterà di piovere, deve ancora iniziare il maltempo diffuso.

Le previsioni nel dettaglio

Venerdì 7. Al Nord: bel tempo e clima primaverile. Al Centro: sole; piogge in Sardegna. Al Sud: nubi sparse, forte maltempo su Sicilia e bassa Calabria.

Sabato 8. Al Nord: soleggiato a tratti velato e clima primaverile. Al Centro: velato a tratti nuvoloso e clima primaverile. Al Sud: residue piogge specialmente sulle regioni ioniche.

Domenica 9. Al Nord: maltempo in arrivo dal pomeriggio. Al Centro: velato a tratti nuvoloso e clima primaverile; peggiora in serata. Al Sud: velato.

Tendenza: deciso maltempo lunedì poi piogge frequenti per il resto della settimana.