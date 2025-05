Dal bel tempo e caldo estivo ai forti temporali, tutto in un weekend. L'Italia si prepara a un fine settimana, il primo di maggio, caratterizzato da forti contrasti meteorologici. Dopo un sabato 3 di sole, con temperature che raggiungeranno picchi estivi fino a 34°C, si prevede un cambio di scenario già da domani, domenica 4.

Cieli sereni e temperature eccezionalmente elevate, con punte di 28-30°C nella Pianura Padana, sono previsti per oggi nel Centro Italia e in Puglia, e addirittura 33-34°C nelle zone interne delle isole maggiori, faranno percepire un'atmosfera pienamente estiva sottolinea iLMeteo.it. Tuttavia, la giornata di domani segnerà l'inizio di un cambiamento. L'anticiclone africano comincerà a perdere forza, lasciando spazio a correnti fresche e instabili provenienti dal Nord Europa. Queste infiltrazioni porteranno alla formazione di temporali localmente intensi, inizialmente sulle Alpi e in Sardegna, in rapida estensione poi alle anche alte pianure del Nord. Vista la tanta energia potenziale in gioco (alti tassi di umidità nei bassi strati dell’atmosfera) non escludiamo la possibilità di locali grandinate. Anche Liguria, Toscana e alto Lazio saranno interessate da piogge sparse, e in serata i fenomeni raggiungeranno anche alcune zone del basso Tirreno.

Dando poi uno sguardo più in avanti, la prossima settimana sarà caratterizzata da un peggioramento più deciso, con il ritorno di piogge diffuse, temporali frequenti e un calo delle temperature, segnando la fine della parentesi estiva e il ritorno a condizioni più tipiche del periodo primaverile.

Oggi, sabato 3 maggio - Al Nord: sole e caldo. Al Centro: cielo sereno o poco nuvoloso. Al Sud: sole e caldo.

Domani, domenica 4 maggio - Al Nord: nubi in aumento, rovesci sui settori alpini e prealpini. Al Centro: dapprima soleggiato, peggiora entro sera sul versante tirrenico. Al Sud: piogge sparse entro sera su Sicilia e Calabria.

Lunedì 5 maggio - Al Nord: piogge e temporali sparsi. Al Centro: diffusa instabilità. Al Sud: occasionali rovesci.

Tendenza: settimana con tante piogge e temporali, clima meno caldo.