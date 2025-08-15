circle x black
Auto travolge tre giovani a Terracina e fugge: morto 16enne

Il fratello gemello del giovane è rimasto illeso mentre l'altro ragazzo, coetaneo, ha riportato ferite lievi e non è in pericolo di vita

15 agosto 2025 | 13.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia di Ferragosto a Terracina. Un'auto ha travolto tre ragazzi che stavano camminando al margine di una strada provinciale, la notte scorsa intorno alle 3.30. Uno dei tre, 16 anni, è morto. Il fratello gemello del giovane è rimasto illeso mentre l'altro ragazzo, coetaneo, ha riportato ferite lievi e non è in pericolo di vita. La persona alla guida dell'auto non si è fermata a prestare soccorso ed è fuggita. Sul posto oltre al 118, la polizia stradale, che sta visionando le immagini registrate dalla telecamere per risalire al responsabile dell'investimento.

