circle x black
Scontro tra due auto a Milano: quattro feriti, uno è gravissimo

Nelle Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, un 22enne è morto in Basilicata e un 16enne in Sicilia. In Liguria cinque ragazzi tamponano un'auto ferma in A12 e finiscono fuori strada: feriti

Incidente a Milano - (Afp)
16 novembre 2025 | 14.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Almeno due ragazzi morti e diversi quelli rimasti feriti in differenti incidenti avvenuti tra ieri e oggi, Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, in varie parti d'Italia.

Scontro tra due auto a Milano, 4 feriti, 1 è grave

Questa mattina a Milano un 21enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda dopo un incidente avvenuto prima delle 6.30 in viale Fulvio Testi, strada a scorrimento veloce che porta verso Monza: le sue condizioni si sono aggravate col passare delle ore. Ricoverati anche altri tre feriti: una 30enne, in codice giallo al Policlinico, un 23enne all'ospedale San Raffaele e un uomo di 32 al Fatebenefratelli.

Scontro tra due auto nel Potentino, 1 morto e 3 feriti

Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente avvenuto, intorno alle 20 di ieri, sulla strada provinciale Oraziana, all'altezza di Ripacandida, nel Potentino. Altre tre persone sono rimaste ferite, una in modo grave. Sul posto, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro tra le due macchine, gli agenti della Polizia stradale.

Urtano auto ferma in A12 e finiscono fuori strada, soccorsi 5 ragazzi

Cinque ragazzi sono rimasti feriti, la notte scorsa, in un incidente avvenuto sulla A12 nel tratto fra Sestri Levante e Deiva, nella zona del cambio di corsia. La macchina sulla quale si trovavano ne ha urtato una ferma e ha finito la corsa sul tetto al di fuori della carreggiata. Tre sono riusciti ad uscire autonomamente, mentre i due seduti davanti sono rimasti bloccati all'interno. I vigili del fuoco di Chiavari hanno lavorato oltre un'ora per riuscire a liberarli, facendone passare uno dal portellone e l'altro dalla porta. Sul posto Polizia Stradale, ente Autostrade e 118.7

Perde il controllo della moto e si schianta, morto sedicenne nell'agrigentino

Incidente stradale mortale nella notte nell'agrigentino. La vittima è uno studente di 16 anni, Carlo Pendola, morto a Montevago, in pieno centro abitato. Mentre era alla guida della sua moto, in viale XV Settembre, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sul selciato. Trasportato all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca è morto poco dopo.

