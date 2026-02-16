A quanto apprende l'Adnkronos, la deputata leghista ed ex magistrato ha ricevuto un messaggio minatorio: "Una cosa è sicura: prima o poi ci sarà una bella sorpresa"

A quanto apprende l'Adnkronos, la deputata leghista ed ex magistrato Simonetta Matone ha ricevuto minacce di morte via mail. ''Pensi di essere intoccabile quando invece dovresti preoccuparti ad ogni tuo passo e chiederti sempre cosa o chi ti aspetta dietro l'angolo mentre cammini; perché una cosa è sicura: prima o poi ci sarà una bella sorpresa", si legge nella mail inviata all'ex magistrato, che ha già informato la polizia postale.