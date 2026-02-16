circle x black
Minacce di morte dopo Inter-Juve, l'arbitro La Penna denuncia: indagini in corso

A quanto apprende l'Adnkronos, il Centro operativo per la sicurezza cibernetica del Lazio sta indagando sulle intimidazioni arrivate all’indomani della gara

Inter-Juve, l'arbitro La Penna e il cartellino rosso a Kalulu
16 febbraio 2026 | 17.40
Redazione Adnkronos
Minacce di morte via social, con riferimenti all’indirizzo di casa e alla famiglia, recapitate all’arbitro Federico La Penna nelle ore seguenti a Inter-Juve. Messaggi che hanno coinvolto anche la moglie e le due figlie. A quanto apprende l'Adnkronos, il Centro operativo per la sicurezza cibernetica del Lazio sta indagando sul casp.

La Penna si è rivolto alla polizia postale denunciando alcune pesanti frasi ricevute dagli haters: ''Ti sparo'', ''ti ammazzo'', ''ti veniamo a cercare, sappiamo dove abiti''. Al vaglio i profili da cui sono arrivate le minacce per risalire ai responsabili.

Come riferiva stamane il Corriere dello Sport, il 42enne 'fischietto' romano, avvocato nella vita professionale, ha raccolto e archiviato commenti, chat e insulti, predisponendo il materiale per una denuncia alla Polizia postale.

Le intimidazioni sono arrivate all’indomani della gara segnata dall’errore dell'arbitro, ingannato dalla simulazione del nerazzurro Alessandro Bastoni sul secondo giallo comminato al difensore bianconero Pierre Kalulu e dal duro confronto nel tunnel che porta agli spogliatoi alla fine del primo tempo tra l’arbitro e i dirigenti della Juventus Damien Comolli e Giorgio Chiellini. Messaggi offensivi e minatori hanno riguardato anche Bastoni e la moglie, con attacchi legati all’episodio contestato e riferimenti alla figlia.

