Milano, abusi su alunne: pm chiede condanna a 10 anni e 4 mesi per un maestro

La pronuncia del Gup attesa per il 5 febbraio

20 gennaio 2026 | 14.30
Redazione Adnkronos
Dieci anni e quattro mesi di carcere. E' la richiesta che il pubblico ministero di Milano Alessia Menegazzo ha formulato nei confronti di un insegnante accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di sette alunne di circa dieci anni.

Il docente, 45 anni, sorpreso dalle telecamere e microspie posizionate quando erano nati i sospetti dei genitori poi trasmessi al dirigente scolastico, era stato arrestato il 10 febbraio del 2025. La sentenza del giudice per l'udienza preliminare Domenico Santoro è attesa per il prossimo 5 febbraio.

