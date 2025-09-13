Nuovo corteo a Milano in solidarietà con il popolo palestinese per “fermare il genocidio" a Gaza ma anche per mostrare la propria vicinanza alla Global Sumud Flotilla partita oggi, sabato 13 settembre, verso Gaza.

"Il vento sta portando la Flotilla verso la striscia di Gaza. Un caloroso applauso a loro e a tutti coloro che dalla terra continuano a soffiare perché arrivino sani e salvi alla striscia di Gaza insieme ai messaggi d’amore che abbiamo mandato su queste oltre 50 barche", dice uno dei portavoce dei palestinesi che, come ogni sabato, sono scesi in piazza a Milano per manifestare e difendere “la legittima resistenza del popolo palestinese”.

“Noi siamo l’occhio della Flotilla, dobbiamo seguire passo per passo fino a quando entrerà sana e salva a Gaza o bloccheremo tutto il Paese, dobbiamo far valere che la voce del popolo è più forte della voce del governo” aggiunge. Dal microfono si alza la voce per denunciare “un genocidio che va avanti da più di ventitré mesi”, una “mattanza che Netanyahu non avrebbe potuto compiere senza l’assoluta complicità degli americani, degli europei, degli arabi e di tutta la comunità internazionale”.