circle x black
Cerca nel sito
 

Mondiali atletica, Battocletti argento nei 10mila e Fabbri bronzo nel peso

Altre 2 medaglie azzurre a Tokyo dopo l'argento di Palmisano nella marcia

Mondiali atletica, Battocletti argento nei 10mila e Fabbri bronzo nel peso
13 settembre 2025 | 15.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nadia Battocletti medaglia d'argento nei 10mila metri ai Mondiali d'atletica 2025 a Tokyo. L'azzurra, protagonista di una prestazione strepitosa oggi 13 settembre, chiude in 30'38''23 (record italiano) alle spalle della keniana Beatrice Chebet (30'37''61). Terzo posto per l'etiope Guidaf Tsegay (30'39''65). La prima giornata della rassegna iridata regala agli azzurri anche la medaglia di bronzo per Leonardo Fabbri nel lancio del peso con la misura di 21,94. L'oro va allo statunitense Ryan Crouser, che scaglia l'attrezzo a 22,34 con la miglior prestazione stagionale. Argento al messicano Uziel Munoz con 21,97.

L'Italia chiude la giornata inagurale con 3 medaglie, considerato anche l'argento di Antonella Palmisano nella 35 km di marcia.

Marcell Jacobs esordisce nei 100 metri con il terzo posto (10''20) nella sesta batteria, alle spalle del nigeriano Israel Okon (10''04) e del britannico Zharmel Hughes (10''06). Jacobs accede al secondo turno dopo il primo round. Miglior tempo complessivo per il sudafricano Gift Leotlela, che vola in 9''87 con il primato personale. Tra i big brillano i giamaicani Oblique Seville (9''93) e Kishane Thompson (9''95), gli statunitensi Noah Lyles (9''95) e Kenneth Bednarek (10''01).

Nei 100 metri femminili, ottimo avvio per Zaynab Dosso che corre in 11''10: turno superato e record italiano lontano solo 9 centesimi.

Delusione per Larissa Iapichino, che fallisce l'accesso alla finale del lungo femminile. L'azzurra non va oltre la misura di 6,56 e chiude in quindicesima posizione complessiva.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mondiali atletica mondiali tokyo 2025 mondiali atletica risultati
Vedi anche
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza