circle x black
Cerca nel sito
 

Mondiali di Tokyo, Antonella Palmisano argento nella 35 km di marcia

La fuoriclasse pugliese ha chiuso in 2h42:24 alle spalle della spagnola Maria Perez s. Bronzo a Paula Milena Torres (2 ore 42'44)

Antonella Palmisano - (Afp)
Antonella Palmisano - (Afp)
13 settembre 2025 | 07.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mondiali di Tokyo al via con una medaglia azzurra. È l’argento di Antonella Palmisano, seconda nei 35 chilometri di marcia. Per la terza volta in carriera sul podio iridato dopo i due bronzi di Londra 2017 e Budapest 2023, oltre che oro olimpico ai Giochi del 2021 proprio a Tokyo, in quel caso con le gare di marcia a Sapporo, e campionessa europea a Roma 2024.

La fuoriclasse pugliese ha chiuso in 2h42:24 alle spalle della spagnola Maria Perez si legge sul sito della Fidal. Bronzo a Paula Milena Torres (2 ore 42'44).

E non finisce qui perché la 34enne tarantina delle Fiamme Gialle tornerà in gara sabato prossimo sulla 20 chilometri. Nelle venti edizioni dei Mondiali, soltanto altre due azzurre hanno vinto almeno tre medaglie: Fiona May due ori, un argento e un bronzo nel lungo, Antonietta Di Martino un argento e due bronzi nell’alto.

All’undicesimo posto Nicole Colombi (2h51:04), 17esima Eleonora Giorgi (2h58:50) dopo una sosta di tre minuti e mezzo al 13° km per il terzo richiamo ricevuto dai giudici.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mondiali di Tokyo Antonella Palmisano Antonella Palmisano argento mondiali tokyo palmisano argento
Vedi anche
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza