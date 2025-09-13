circle x black
Serie A, oggi Juve-Inter - La partita in diretta

I bianconeri di Tudor ospitano a Torino la squadra di Chivu

Dusan Vlahovic - Fotogramma/IPA
Dusan Vlahovic - Fotogramma/IPA
13 settembre 2025 | 17.38
Redazione Adnkronos
La Serie A torna in campo e c'è subito il big match tra Juventus e Inter. Oggi, sabato 13 settembre, i bianconeri ospitano i nerazzurri allo Stadium in un derby d'Italia che promette spettacolo. La squadra di Tudor arriva a punteggio pieno al grande appuntamento, mentre i nerazzurri sono già chiamati alla reazione dopo il brutto ko rimediato contro l'Udinese. Calcio d'inizio alle 18 e match visibile in diretta e in streaming su Dazn, ma anche su Sky Sport (canale 214) per gli abbonati a Sky con Zona Dazn.

Curiosità. Il derby d'Italia è l'occasione per un debutto storico. Quello della Refcam, uno strumento che permetterà ai tifosi di sapere cosa vede l'arbitro in campo. Si tratta di una telecamera ultramoderna che consente di assistere all’evento-partita dal punto di vista privilegiato del direttore di gara.

