Elicottero partito da Venezia disperso tra Toscana e Marche, due persone a bordo

L'allarme è scattato poco prima delle 17, quando l'equipaggio ha segnalato un'avaria, dopodiché i contatti radio si sono interrotti

Un elisoccorso (Fotogramma)
09 novembre 2025 | 20.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si sono perse le tracce di un elicottero civile Augusta Westland 109, decollato da Venezia, mentre sorvolava il confine tra Toscana e Marche. L’allarme è scattato poco prima delle ore 17, quando l’equipaggio ha segnalato un’avaria, dopodiché i contatti radio si sono interrotti. A bordo si trovano due persone.

Ad Arezzo è stato attivato dalla Asl Toscana sud est il gruppo delle maxi emergenze con il Disaster Manager, che coordina le operazioni di soccorso insieme alle sale operative delle regioni confinanti. Le ricerche coinvolgono vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino e speleologico, e mezzi dell’Aeronautica Militare. Diverse ambulanze sono state messe in allerta.

Le ricerche si concentrano in un’area di circa 20 chilometri tra Toscana e Marche, in particolare sull’Alpe della Luna, tra Badia Tedalda e Borgo di Pace, e nei boschi di Parchiule, vicino a Pesaro e Urbino. Mezzi aerei dotati di sistemi a infrarossi stanno sorvolando la zona, ma le condizioni meteo avverse e la visibilità ridotta complicano le operazioni. Al momento non è chiaro se il pilota sia riuscito a effettuare un atterraggio di emergenza.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
elicottero disperso Alpe della Luna elicottero civile disperso Arezzo elicottero
