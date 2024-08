La procura di Milano è pronta ad aprire un fascicolo per tentato omicidio per l'episodio che vede protagonista una donna di 33 anni, di origine peruviana, precipitata ieri mattina, lunedì 12 agosto, dal quarto piano di un palazzo a Rozzano, alle porte di Milano. La donna - dopo un volo di circa 17 metri - è attualmente è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Humanitas.

Nelle prossime ore il pm Antonio Cristillo potrebbe decidere di iscrivere nel registro degli indagati il compagno, convivente, l'unica persona presente in casa e che ha subito chiamato i soccorsi. Si tratterebbe di un atto dovuto per svolgere gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dei fatti. Una prima risposta potrebbe arrivare da alcuni accertamenti medici: bisognerà capire se la donna presenta ferite non compatibili con la caduta, così come occorre verificare se sulle braccia dell'uomo ci sono segni da difesa, lasciati da chi potrebbe essere stata costretta a difendersi.

Altre risposte potrebbero arrivare dai cellulare della coppia che non risulta avere problemi relazionali: non risultano interventi nei mesi scorsi delle forze dell'ordine per liti o maltrattamenti. Resta sotto sequestro, intanto, l'appartamento della palazzina Aler in via delle Palme dove la 33enne, secondo quanto raccontato dal compagno, era uscita sul balcone, in piena notte, per aggiustare il condizionatore.