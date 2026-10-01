Milano, Mimesi: "Nella trasformazione della città contano più i data center dell'Ai"

Milano sta diventando uno dei luoghi in cui più chiaramente si misura l’impatto della trasformazione digitale sulla vita di una città. Non soltanto per la presenza di imprese, startup, università ed eventi dedicati all’innovazione, ma perché temi come Intelligenza Artificiale, infrastrutture digitali, cybersecurity e digitalizzazione dei servizi stanno entrando sempre più nel dibattito pubblico. A raccontarlo è anche il conversato online, un’analisi realizzata da Mimesi ha preso in esame 3.600 contenuti pubblicati sui social media tra il 23 giugno e il 22 settembre 2026, il 50% in più rispetto allo stesso periodo del 2025; 12 milioni di utenti raggiunti, il doppio rispetto al pari periodo dell’anno precedente Il risultato è il ritratto di una Milano che guarda alla tecnologia con interesse, ma anche con crescente attenzione alle sue conseguenze concrete.

Accanto alle aspettative di innovazione e produttività sull'intelligenza artificiale emergono domande su governance, regolamentazione, formazione, occupazione e uso responsabile delle tecnologie. Milano viene così rappresentata come un laboratorio nazionale dell’AI: un luogo dove si concentrano eventi, sperimentazioni, investimenti e nuove competenze. Ma proprio questa accelerazione porta in primo piano una domanda: quali infrastrutture servono per sostenere la crescita dell’intelligenza artificiale e quale impatto avranno sulla città?

La risposta conduce a uno dei temi più discussi dell’intero monitoraggio: i data center. Le nuove infrastrutture sono associate agli investimenti nel cloud e nell’AI e alla possibilità di rafforzare la competitività digitale di Milano. Allo stesso tempo, però, sono al centro di una discussione molto più concreta sulla trasformazione del territorio.

Energia, acqua, consumo di suolo, produzione di calore e impatto ambientale diventano infatti parte integrante del racconto dell’innovazione. È significativo che il dibattito non appaia come un semplice confronto tra favorevoli e contrari alla digitalizzazione. Dalle conversazioni analizzate emerge piuttosto una richiesta di maggiore trasparenza, sostenibilità e coinvolgimento dei territori nelle decisioni. E una parola sembra sintetizzare più di altre questa preoccupazione: acqua. È una delle keyword più ricorrenti nel corpus analizzato e rimanda soprattutto al tema dei consumi idrici legati al raffreddamento dei data center. Insieme ad acqua compaiono termini come “conseguenze”, “raffreddare”, “energia” e “costruzione”: parole che restituiscono una dimensione molto concreta della trasformazione digitale.

Una parte consistente della conversazione riguarda la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dei servizi: processi amministrativi online, piattaforme digitali, mobilità intelligente e pagamenti cashless. Qui il tono della conversazione appare prevalentemente orientato alle opportunità. La tecnologia viene vista come uno strumento per rendere i servizi più efficienti, accessibili e semplici da utilizzare. Rimane tuttavia centrale il tema delle competenze digitali e dell’inclusione: una città sempre più digitale deve essere in grado di garantire che l’innovazione sia effettivamente accessibile ai suoi cittadini.

Nel racconto digitale della città trovano spazio anche startup, aziende, università, eventi e nuovi progetti. La Milano Digital Week emerge tra gli aggregatori della conversazione sull’innovazione urbana, insieme a temi come smart city, networking, competenze digitali e collaborazione tra istituzioni, imprese e mondo accademico. L’analisi intercetta inoltre diverse iniziative che contribuiscono a costruire questa identità: dall’apertura di nuove sedi di aziende attive nei dati e nell’AI a progetti sviluppati da startup del territorio, fino a piattaforme digitali dedicate alla fruizione della città e a iniziative sul rapporto tra tecnologia e benessere digitale.

È un ecosistema nel quale l’innovazione non è rappresentata da un singolo settore, ma dalla capacità di mettere in relazione tecnologie, imprese, persone e territorio. C’è però un'altra dimensione che accompagna la crescita digitale: la sicurezza. Cybersecurity, protezione dei dati, infrastrutture critiche, attacchi informatici e resilienza digitale costituiscono un ulteriore nucleo della conversazione analizzata. Anche in questo caso Milano appare come un punto di riferimento per il confronto tra imprese, istituzioni e professionisti, grazie alla presenza di iniziative formative, eventi e opportunità professionali dedicate alla sicurezza informatica.

Nel complesso, il sentiment rilevato è prevalentemente neutrale. Una parte significativa dei contenuti è costituita infatti da informazioni, annunci di eventi, comunicazioni istituzionali e aggiornamenti relativi a investimenti e tecnologie. La componente negativa è tuttavia superiore a quella positiva e si concentra soprattutto su data center, consumo di risorse, effetti sul territorio, cybersecurity, protezione dei dati e impatto dell’AI sul lavoro. Le principali criticità associate ai data center riguardano il consumo di energia e acqua, il consumo di suolo, la produzione di calore e la percezione di una pianificazione e di un coinvolgimento locale ancora insufficienti. Sul fronte positivo, invece, emergono il ruolo di Milano come hub dell’innovazione, gli investimenti in AI, cloud e infrastrutture digitali, la Milano Digital Week, le iniziative di smart city, la digitalizzazione dei servizi pubblici e la crescita delle competenze e delle opportunità professionali.

È proprio questa compresenza di opportunità e interrogativi a rendere particolarmente attuale il tema della Milano Digital Week 2026: “La città generativa”. L’edizione, in programma dal 30 settembre al 4 ottobre, pone al centro il rapporto tra Intelligenza Artificiale, città, cittadini, imprese e organizzazioni, con una riflessione sull’utilizzo consapevole, sostenibile e inclusivo delle tecnologie digitali. La città generativa non è quindi soltanto quella che adotta nuove tecnologie. È quella che riesce a trasformarle in nuove connessioni, opportunità e forme di partecipazione, mantenendo la componente umana al centro.

Ed è forse proprio questa la fotografia che emerge dalle conversazioni online analizzate da Mimesi: Milano è già dentro la trasformazione digitale, ma il confronto si sta spostando dalla domanda “quanto innovare?” alla domanda “come governare l’innovazione?” Perché quando l’intelligenza artificiale richiede nuovi data center, quando i servizi pubblici diventano digitali e quando algoritmi e dati entrano sempre più nelle attività quotidiane, il digitale smette di essere soltanto una tecnologia: diventa una questione di città.