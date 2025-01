Possibili disagi oggi, venerdì 31 gennaio 2025, a Milano per chi si muove con i mezzi pubblici. A proclamare lo sciopero, che coinvolge gli autobus della compagnia Movibus, è stato il sindacato Usb lavoro privato.

Movibus serve i collegamenti tra Milano e i 41 comuni dell’hinterland. L’agitazione del personale dura per 24 ore: iniziata a mezzanotte, riguarda tutte le 25 linee interurbane gestite dall’azienda. Le modalità di astensione dalla prestazione lavorativa sono: dall’inizio del servizio alle 5:30 , dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 a fine servizio. Pertanto le corse, previste in queste fasce, potrebbero non essere effettuate.