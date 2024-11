Resta alta l’allerta per l’ordine pubblico nel quartiere Corvetto di Milano: dopo le due serate di tensioni a seguito della morte di Ramy Elgamy, il timore è che oggi e nei prossimi giorni si possano ripetere le scene viste ieri in via Omero, dove sono stati appiccati roghi, lanciati petardi, esplosi fuochi d’artificio e un autobus e una pensilina Atm sono stati vandalizzati. Per questo motivo la questura di Milano ha chiesto i rinforzi di una trentina di agenti nelle ore notturne, fino alla Prima della Scala del 7 dicembre.