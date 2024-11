Moige, bene emendamento Malagola su buono per scuole paritarie

"Un'opportunità fondamentale per garantire un'istruzione di qualità ed un diritto di scelta per i nostri figli"

"Crediamo da sempre nell'importanza della libertà di scelta scolastica per tutti i genitori, legittimo l'emendamento Malagola che sostiene la scelta di quelle a basso reddito. La possibilità di optare tra scuole pubbliche: statali e paritarie, entrambe vigilate dal Ministero, rappresenta un'opportunità fondamentale per garantire un'istruzione di qualità ed un diritto di scelta per i nostri figli". Così Antonio Affinita, direttore generale Moige, sul buono scuola alle scuole pubbliche paritarie.

"Siamo convinti che sostenere questa libertà di scelta, favorisca l'inclusione sociale e contribuisca a ridurre le disuguaglianze nel sistema educativo. Consentire a tutte le famiglie di scegliere la scuola più adatta alle esigenze dei propri bambini è essenziale per promuovere il successo scolastico e il benessere degli studenti e dei genitori, ed è un diritto ineludibile, sul quale non possiamo ancora aspettare", ha continuato Affinita.