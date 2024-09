Moreno Donadoni, noto nella musica come Moreno, ha pubblicato sui social un video che mostra la sua esibizione ad un festival hip hop a Milano, invitato da Emis Killa come membro della giuria freestyle. Il vincitore della dodicesima edizione di 'Amici di Maria De Filippi' le ha dette 'grosse' su Antonello Venditti ( "tu puoi insultare i ritardati, ritardato Antonello Venditti") per la polemica sugli insulti ad una disabile durante un suo concerto. Il rapper ha anche tirato in ballo la De Filippi sottolineando il proprio talento nella musica nonostante la partecipazione al talent show di Canale 5. Alla richiesta di un commento, la conduttrice ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

Moreno ha provocato l'indignazione di molti utenti social per le sue frasi. "I testi di molti rapper sono violenti e volgari, mettono a disagio", scrive un utente. "Provo vergogna", scrive un altro. E poi c'è chi non comprende tanto stupore: "E' una 'rap battle' dove si improvvisano sul momento rime contro l'avversario, su una base scelta dal dj sul momento. In Italia i ragazzini (e ormai un po' meno, come Moreno) le fanno in strada da vent'anni e come linguaggio vale tutto. Non capisco lo stupore".