La tragedia in un hotel di Pennabilli, dove era in vacanza con la famiglia

È stata dichiarata la morte cerebrale del 12enne che era stato risucchiato da un bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli, nel Riminese, dove era in vacanza con la famiglia.

La tragedia domenica scorsa: il ragazzino era stato soccorso e portato in condizioni disperate all'ospedale degli Infermi, dove i medici hanno cercato di salvargli la vita.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Novafeltria che stanno cercando di chiarire eventuali responsabilità e verificare se c'è stato un malfunzionamento dell'impianto della vasca di idromassaggio.