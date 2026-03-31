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Morto operaio a Enna, è caduto dal cestello elevatore

Sembra che l'uomo stesse eseguendo dei lavori in un campo di calcio privato

Ambulanza e carabinieri - (Fotogramma/Ipa)
Ambulanza e carabinieri - (Fotogramma/Ipa)
31 marzo 2026 | 11.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia a Enna dove un operaio è morto dopo essere precipitato da un cestello elevatore. Sembra che l'uomo stesse eseguendo dei lavori in un campo di calcio privato a Enna bassa. Trasportato all'ospedale Umberto I, è deceduto dopo il ricovero. Sui fatti indagano i carabinieri.

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“La tragica morte dell’operaio precipitato da un cestello elevatore a Enna ci colpisce profondamente e ripropone, ancora una volta, un dolore che non può più essere accettato come inevitabile - affermano Pasquale De Vardo, segretario generale Feneal Uil Sicilia, e Francesco Mudaro, segretario territoriale Feneal Uil Enna - È particolarmente amaro constatare come, nonostante le innumerevoli denunce e sollecitazioni, anche del sindacato, nulla sembri cambiare davvero sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia della vittima e chiediamo che si faccia piena luce sulle responsabilità. Non possiamo continuare ad assistere a questa scia di morti: servono interventi concreti, più controlli e una cultura della prevenzione che metta al centro la vita dei lavoratori".

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enna news cronaca news enna incidente lavoro enna operaio morto cestello elevatore
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