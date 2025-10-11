circle x black
Napoli, 35enne morto dopo scarica taser: 5 carabinieri indagati

Il reato contestato è eccesso colposo dell'uso legittimo di armi

11 ottobre 2025 | 10.36
Redazione Adnkronos
La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di 5 carabinieri per la morte di Ihaza Anthony, il 35enne morto in ambulanza dopo essere stato immobilizzato dai carabinieri a Chiaia con una scarica di taser. Il reato contestato è eccesso colposo dell'uso legittimo di armi. L'autopsia sul corpo del giovane è stata fissata per l'inizio della prossima settimana.

Da stabilire se ci sia nesso di casualità tra l'utilizzo dello strumento in dotazione all'Arma dei Carabinieri e la morte del 35enne, avvenuta dopo un intervento dei militari, giunti sul posto per una lite in famiglia. Tra gli accertamenti disposti, anche una perizia tecnica sul taser, che è stato sequestrato.

