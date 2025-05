Mulè: "Bullismo fenomeno che deve essere preso in cura da tutto il Parlamento e dalla società"

“Il bullismo è un fenomeno che deve essere preso in cura da tutto il Parlamento, da tutta la società. La ricerca che viene presentata oggi dall’Accademia dei Campioni dimostra che è un problema tragico, soprattutto quello della solitudine. Rispetto al campione intervistato, più della metà, che è una cifra enorme, dice di sentirsi solo ‘poco, abbastanza, moltissimo e sempre’. Questo è il problema che sussiste, perché da quella solitudine poi discende la possibilità di essere fragili, di essere aggrediti, penetrati nella propria psicologia e può degenerare in fenomeni di bullismo e di cyberbullismo". Così Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera dei Deputati, a margine della Maratona Bullismo, durante cui è stato presentato il primo report dell’Osservatorio nazionale bullismo, al Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos.

"Da questo bisogna partire, dal non lasciare soli questi ragazzi. È soltanto con un sentimento di comunità - prosegue Mulè ricreando quelle condizioni di dialogo e di comunità tra i ragazzi, che cominciamo a instillare un modello diverso che poi deve ovviamente passare per l'educazione ai social, quindi far capire che le parole, oltre che le fotografie e le immagini, possono uccidere, avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, perché la reazione su un quattordicenne, un sedicenne di un atto sui social può essere deleteria e questo va anche, pensando in termini sanzionatori, nel controllo di ciò che ci si scrive e nella responsabilità in capo ai provider che ospitano questi convegni”.