Tragedia in Sardegna, una bambina di 8 anni è morta dopo un intervento chirurgico alle tonsille all'ospedale civile di Alghero. Secondo le prime informazioni la piccola sarebbe stata operata giovedì nel reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale gestito dalla Asl d Sassari. Ci sono stati dei problemi dopo l'intervento, poi la situazione è precipitata e ieri non c'è stato niente da fare per salvare la piccola.