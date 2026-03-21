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Mangia una brioche e si sente male, muore soffocato a 61 anni nel Veronese

Inutili tutti i tentativi di rianimarlo

Ambulanza (Fotogramma)
Ambulanza (Fotogramma)
21 marzo 2026 | 16.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo di 61 anni è morto oggi, sabato 21 marzo, soffocato dalla brioche che stava mangiando. Il fatto è accaduto stamattina verso le ore 9 a San Martino Buon Albergo nel Veronese, in via Nazionale.

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La dinamica

L’uomo era in compagnia di alcuni familiari che si sono subito rivolti alla vicina farmacia per chiedere aiuto. Due farmacisti sono accorsi e hanno tentato di rianimare l’uomo, cardiopatico e con un pacemaker, anche usando il defibrillatore, ma ogni tentativo è risultato vano. E' morto in strada mentre arrivava l'ambulanza che ha potuto solo accertare che aveva le vie aeree ostruite da un residuo della brioche.

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