Un uomo di 61 anni è morto oggi, sabato 21 marzo, soffocato dalla brioche che stava mangiando. Il fatto è accaduto stamattina verso le ore 9 a San Martino Buon Albergo nel Veronese, in via Nazionale.

La dinamica

L’uomo era in compagnia di alcuni familiari che si sono subito rivolti alla vicina farmacia per chiedere aiuto. Due farmacisti sono accorsi e hanno tentato di rianimare l’uomo, cardiopatico e con un pacemaker, anche usando il defibrillatore, ma ogni tentativo è risultato vano. E' morto in strada mentre arrivava l'ambulanza che ha potuto solo accertare che aveva le vie aeree ostruite da un residuo della brioche.