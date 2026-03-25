circle x black
Cerca nel sito
 

Governo, Santanché si dimette

Passo indietro della ministra del Turismo

Governo, Santanché si dimette
25 marzo 2026 | 18.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Daniela Santanché, ministra del Turismo, si è dimessa. La decisione arriva oggi, 25 marzo 2026, dopo il pressing della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ieri la premier ha auspicato il passo indietro della ministra, che ha atteso 24 ore per formalizzare la decisione. Santanché stamattina si è recata nella sede del ministero per una giornata di lavoro apparentemente normale. Alle 15.05 la ministra ha lasciato il dicastero e si è infilata in macchina senza rispondere alle domande dei giornalisti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Santanché si dimette Governo Turismo
Vedi anche
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza