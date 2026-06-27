circle x black
Cerca nel sito
 

Iran-Usa, media Teheran: "Istituito canale di comunicazione su Hormuz". A luglio nuovi negoziati a Doha

Teheran risponde dopo i raid americani nella zona dello Stretto: i Guardiani della Rivoluzione annunciano di aver attaccato obiettivi statunitensi nella regione del Golfo

Teheran - (Afp)
Teheran - (Afp)
27 giugno 2026 | 07.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

È stato istituito “un canale di comunicazione tra Iran e Stati Uniti riguardo lo Stretto di Hormuz”. Lo rivela l’emittente iraniana all-news Press Tv, che trasmette in lingua inglese, citando una fonte di sicurezza, secondo cui “il canale è strettamente di natura diplomatica”. Mentre “è in programma per il mese di luglio un nuovo round di negoziati diretti tra gli Stati Uniti e Iran nella capitale qatarina Doha”. Lo riferisce l’emittente Al Arabiya, citando fonti proprie, secondo le quali i colloqui “si concentreranno principalmente sulla questione dei fondi iraniani congelati all’estero a causa delle sanzioni internazionali”. In un secondo momento, il Pakistan ospiterà un ulteriore round di negoziati tra Washington e Teheran dedicato “specificamente al dossier nucleare iraniano”, annuncia la Tv panaraba con sede a Dubai, che parla inoltre di una visita ufficiale in Iran del premier pakistano Shehbaz Sharif il prossimo 2 luglio. Le ultime news, di oggi sabato 27 giugno, arrivano dopo ore segnate da nuove tensioni tra Teheran e Washington.

I raid

L'Iran ha risposto agli Stati Uniti dopo i raid americani di ieri nella zona dello Stretto di Hormuz ed ha accusato Donald Trump di aver violato la pace. I Guardiani della Rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato obiettivi statunitensi nella regione del Golfo in rappresaglia per gli attacchi. L’esercito statunitense aveva precedentemente annunciato di aver colpito obiettivi in Iran in risposta al lancio di droni contro una nave mercantile nello Stretto di Hormuz. "Se l’aggressione dovesse ripetersi, la nostra risposta sarà più ampia di questa", hanno avvertito i Guardiani della Rivoluzione, secondo un post pubblicato su Telegram dalla Tv di stato.

Nel corso della giornata, il Bahrein ha denunciato attacchi di droni iraniani contro il suo territorio. L'accusa a Teheran è di compromettere "il lavoro per la pace". Nell'attacco sono stati impiegati due droni, afferma un ufficiale degli Stati Uniti citato dal New York Times. Un drone, ha spiegato la fonte, è stato intercettato e abbattuto. L'altro è finito, senza conseguenze, in una zona isolata di una base aerea, ha aggiunto.

"Usa hanno violato accordo di pace"

L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di una "flagrante violazione" dell'accordo di pace raggiunto tra le due parti per porre fine alla guerra, dopo gli ultimi attacchi americani contro il Paese. "Questi brutali attacchi, che hanno preso di mira installazioni di sorveglianza costiera iraniane, costituiscono una palese violazione" del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra, ha dichiarato il ministero degli Esteri iraniano in un comunicato.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran iran usa guerra iran usa iran news iran trump iran guerra accordo iran usa
Vedi anche
Fulmine colpisce una fontana in Polonia e... la manda ko - Video
Al Consiglio Ue con il figlio neonato, l'intervento della ministra svedese Pourmokhtari - Video
Scambio di prigionieri Russia-Ucraina, 160 soldati in festa per il ritorno a Kiev - Video
Bimbi e rischio caldo, il medico: "Al Pronto soccorso del Bambino Gesù uno su quattro per le alte temperature" - Video
Venezuela, partita la missione italiana della Protezione civile: chi sono i 97 esperti - Video
News to go
Decreto coesione, a chi è destinato il bonus e cosa non fare
Magi strappa la scheda elettorale: "Questa legge è uno sfregio alla Costituzione" - Video
Al Bioparco di Roma gli animali mangiano ghiaccioli contro il caldo torrido - Video
Venezuela, la scossa di terremoto ripresa in diretta da un italiano
Terremoto Venezuela, la reazione di una coppia di anziani: si tengono per mano mentre la casa trema - Video
Venezuela, bambino di pochi mesi estratto vivo dalle macerie: le immagini del salvataggio
News to go
Carcere e caldo estremo, l'allarme dei Garanti dei detenuti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza