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Marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, in corso le ricerche

L'uomo era in barca con la moglie quando si è tuffato in acqua e non è più risalito

Luigi Cavallari ed Eugenia Roccella - (Ipa)
Luigi Cavallari ed Eugenia Roccella - (Ipa)
27 giugno 2026 | 19.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Luigi Cavallari, marito della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, risulta disperso nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'uomo era in barca oggi pomeriggio con la moglie quando si è tuffato in acqua e non è più risalito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno effettuando le ricerche nel lago.

Docente universitario nel campo dell'architettura e dell'ingegneria delle costruzioni, Luigi Cavallari è una figura molto riservata. Sposato dal 1976 con la ministra Roccella, con lei ha due figli. Per diversi anni professore di Tecnologia dell'architettura all'università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, nel corso della sua carriera accademica ha ricoperto diversi incarichi interni, tra cui la direzione del dipartimento di Tecnologie dell'ambiente costruito e la guida del corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni.

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lago di Vico Eugenia Roccella marito Eugenia Roccella marito ministra della Famiglia Luigi Cavallari
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