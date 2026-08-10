circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, mezzo urta muso di un aereo a Linate: disagi già rientrati

Due voli dirottati all'aeroporto di Bergamo e Malpensa

L'aeroporto di Linate - (Fotogramma/Ipa)
L'aeroporto di Linate - (Fotogramma/Ipa)
10 agosto 2026 | 12.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Piccolo urto oggi nell'area dell'aviazione generale dell'aeroporto di Linate: un mezzo di una società di handling ha colpito il muso di un aereo durante una manovra. A quanto apprende l'AdnKronos, l'episodio si è verificato intorno alle 11.19 e la situazione è stata risolta nell'arco di mezz'ora. Sul posto per i controlli del caso i vigili del fuoco. Si sono registrati alcuni ritardi operativi, che stanno progressivamente rientrando. Non risultano feriti né particolari conseguenze per i passeggeri. Due aerei in arrivo sono stati dirottati all'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, e a Milano Malpensa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
aeroporto di Linate Milano Linate Linate Linate aereo
Vedi anche
Caso Ranucci, Lavitola lascia caserma carabinieri e viene condotto in carcere - Video
Delfini a pochi metri dalla riva in Romagna tra acrobazie e giochi d'acqua - Video
Del Vecchio trova un accordo con Sara Soldati su affidamento figlia: "E' il meglio per la bambina"
Mercati cauti nella settimana di Ferragosto, petrolio in rialzo - Video
Attentato a Ranucci, Lavitola lascia la sua abitazione accompagnato dai carabinieri - Video
Terremoto in Colombia, crolla la cupola della cattedrale a Manizales - Video
Mark Zuckerberg sfida il campione di arti marziali in mezzo a un lago, il video del combattimento
News to go
Chiusura estiva del Parlamento, le date
Jovanotti e Alfa portano la loro 'Buon vento' sul palco di Olbia - Video
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza