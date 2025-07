Musica, ad agosto torna il GallinaRock: la XVII edizione del contest anche in Lis

Torna anche quest'anno il GallinaRock: il 1 e 2 agosto a Gallinaro, in provincia di Frosinone, si terrà infatti la diciassettesima edizione. L'evento 100% plastic free, ancora una volta disporrà dell'interpretariato in Lis, per permettere a tutti di poter seguire. Tra gli ospiti nella due giorni in Ciociaria, tra gli altri, Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale e Sud Sound System. A calcare il palco del festival, ideato e diretto da Luigi Vacana nel 2009, sono stati molti artisti nel corso di questi anni, prima di conoscere il successo del grande pubblico, dai KuTso, ai Marta sui Tubi, lo stesso Stato Sociale di Lodo Guenzi ma anche l'artista Jago, meglio conosciuto come il nuovo Michelangelo.

Il GallinaRock è un contest da record anche nei numeri, con circa 300 band che si sono esibite, per un totale di oltre 1.300 musicisti. Volti noti ma anche band emergenti, che qui si sfidano a colpi di rock. Saranno proprio le band del contest, infatti, a contendersi la possibilità di esibirsi in apertura del concerto clou, insieme ad un artistico riconoscimento prodotto in esclusiva dall’Accademia di Belle Arti di Frosinone. Spazio sempre all’arte con il ‘GallinArtRock’, l’area creativa con il trionfale mix di colori che farà da cornice ai live musicali.

Si parte dal tramonto di venerdì 1 agosto, con la scena da subito ai gruppi emergenti, introdotti da Alessandro Liberini e AtWood, vincitori dello scorso anno. Con le luci della sera nell’affascinante Parco San Leonardo, situato sul colle più alto del borgo medievale di Gallinaro, a infiammare il palco ci penseranno Nicolò Carnesi e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. Una vecchia conoscenza del Festival, passato da queste parti anni e anni prima di spopolare a Sanremo con il tormentone 'Una Vita in Vacanza'.

Sabato 2 agosto il gran finale, introdotto da Fattore Rurale e dai vincitori dell’edizione 2025, poi l’attesissimo live dei Sud Sound System. La band salentina con oltre trent’anni di carriera alle spalle e autentici pionieri del raggamuffin e del dancehall in Italia, segna un ritorno al GallinaRock, con una data ufficiale del tour 'Intelligenza Naturale'. Quella natura e quel mondo a cui il Festival dimostra concretamente di voler bene attraverso le buone pratiche. Ad iniziare dall’ecosostenibilità, come la formula del ‘plastic free’, che quest’anno sarà nuovamente esclusiva. Un Festival marcatamente segnato ancora dal rock puro e da sempre promotore e portavoce di valori come la rinuncia all’indifferenza, l’eguaglianza, la non violenza, il rispetto, l’integrazione, la salvaguardia della salute dell’uomo e del pianeta..