Tre persone sono rimaste ferite a Napoli a causa del crollo di un solaio di un'abitazione a Vico Pace, in centro città, provocato da un'esplosione, probabilmente per una fuga di gas. I feriti soccorsi, si legge sulla pagina X dei vigili del fuoco sul posto con la polizia, "sono stati trasportati in ospedale per le ustioni", ma non sarebbero in gravi condizioni. L'esplosione è avvenuta nel rione Forcella. Sul posto i vigili del fuoco stanno verificando le condizioni di agibilità dell'edificio e degli stabili accanto.