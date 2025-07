Dieci giorni di prognosi per il 78enne

Dice "no" al lavavetri al semaforo e viene picchiato. E' accaduto a Napoli, tra via Vespucci e via Toscano. La vittima dell'aggressione un 78enne, l'aggressore un 23enne che è stato arrestato.

Il giovane ha premuto il pulsante di prenotazione pedonale e ha atteso il rosso. Poi si è avvicinato alle auto ferme proponendo il lavaggio del parabrezza. Il primo in fila al semaforo è il 78enne che fa segno di non averne bisogno e attiva i tergicristalli. Il lavavetri insiste e l'anziano abbassando il finestrino ribadisce a parole il “no”.

Il 23enne di origini ghanesi a questo punto stringe con forza il manico della spazzola e colpisce l'uomo: 10 i giorni di prognosi. Pochi istanti dopo, allertati da alcuni passanti, i Carabinieri individuano il 23enne e lo arrestano, dopo un tentativo di resistenza. In camera di sicurezza, il giovane dovrà rispondere di violenza privata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.