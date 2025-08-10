circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli, incendio su traghetto con 155 passeggeri: fiamme domate

La motonave Rubattino salpata da Palermo verso il porto con 2 rimorchiatori

La motonave Rubattino in un'immagine di repertorio
La motonave Rubattino in un'immagine di repertorio
10 agosto 2025 | 20.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Incendio nella sala macchine della motonave 'Raffaele Rubattino' della società Tirrenia diretta da Palermo a Napoli. L’incendio, si legge in una nota della Compagnia Italiana di Navigazione (Cin), è stato prontamente domato dall’equipaggio. Non ci sono feriti. La nave ha proseguito verso il porto di Napoli con l’ausilio di due rimorchiatori. L'incendio scoppiato in sala macchine è stato spento e l'area è stata sigillata.

A bordo della nave 155 passeggeri più i membri dell'equipaggio. La motonave 'Raffaele Rubattino' è stata raggiunta da due motovedette della Capitaneria di Porto di Napoli e di Capri e altre 5 navi commerciali sono state dirottate sul posto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incendio traghetto napoli incendio nave napoli napoli nave notizie
Vedi anche
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro
News to go
Scioperi aerei e treni, la situazione in Italia e l’allerta per viaggi all'estero
News to go
Esodo, weekend da bollino nero: sabato il picco di traffico
News to go
Gaza City, approvata proposta Netanyahu di conquistarla
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza