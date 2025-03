La tragedia in una scuola calcio. Aperta un'inchiesta, disposta l'autopsia

Tragedia prima dell'allenamento: 14enne accusa un malore e muore. Mercoledì sera i carabinieri sono intervenuti in una scuola calcio, in strada comunale Selva Cafaro a Patierno.

Il 14enne Diego De Vivo è stato colto da un malore prima dell’inizio di un allenamento ed è morto. "Distrutti dall dolore per la tragica scomparsa del nostro Diego De Vivo. Riposa in pace, campione!" si legge in un post pubblicato sui social dal Cantera Napoli .

La salma ora è a disposizione della Procura di Napoli che ha aperto un'inchiesta e disporrà l'autopsia.