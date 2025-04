Due persone morte a Napoli, oggi, per ferite da colpi d'arma da fuoco. Sono ancora in corso i rilievi e le prime indagini da parte dei carabinieri, dopo il ritrovamento a distanza di pochi minuti di due cadaveri, quello di una prima vittima uccisa nei pressi di una scuola in via Marano-Pianura a Marano di Napoli e quello trovato in una zona isolata in strada comunale Montelungo, zona Camaldoli. Secondo gli investigatori, i due episodi potrebbero essere collegati e si potrebbe trattare un omicidio-suicidio.